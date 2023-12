Israel Hamas War: ହମାସ ଗୋଷ୍ଠୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଠାବ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ; ଦୂରତା ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

IDF Discovered Longest Tunnel of Hamas: ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ୩ ମାସ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଗାଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ହମାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଠିକଣା ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହାମାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ଏକ ଲମ୍ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଗଭୀର। ଯାହାର ଗଭୀରତା ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ନିକଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ହମାସ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ (Israel Hamas War) ଏକ ବୃହତ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆବିଷ୍କାର (IDF discovered Longest Tunnel of Hamas) କରିଥିଲା। ଯାହା ଏକ ଦୁର୍ଗ ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଟନେଲ୍ ଇରେଜ ବର୍ଡର (Erase Border) ଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା। ସୀମା ନିକଟରେ ଏକ ବଡ ଛିଦ୍ର ଦେଖାଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ୱା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା। ସ୍କାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍, କଂକ୍ରିଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାର ଝୁଲି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଆଲୋକ ନଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁଡଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ଯାଇଥିଲା।

Take a close look inside this #Hamas tunnel entrance discovered in Al-Bureij #Gaza today

Its roof is filled with sacks of rice with the text "free distribution to Palestine refugees"

In case you were wondering where #Hamas hides the humanitarian aid... pic.twitter.com/vwiFIKyb8s

— Zechariah Shar'abi | זכריה | زكريا (@ZechariahSharab) December 26, 2023