Karnataka: ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉପରେ ନୋଟ୍ ବର୍ଷା କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ବିଜେପି କହିଲା...

Congress Worker Showers Money on Dancer: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଥିତ ରୂପେ ଜଣେ ମହିଳା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ଏନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ (Karnataka) ଧାରୱାଡ ଜିଲ୍ଲାରେ (Dharwad District) ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିବାହ ସମାରୋହରେ ଏହି ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ନର୍ତ୍ତକୀ (Female Dancer) ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ଉପରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନୋଟ୍ ବର୍ଷା କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ମହିଳା ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରୁଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶିବଶଙ୍କର ହମ୍ପନା (Congress Leader Shivshankar Hampanna)। ଯିଏ ହୁବଲି (Hubli) ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

A Congress worker in Karnataka dancing and showering money on a female dancer pic.twitter.com/may9jwCiGk

— V for Vedanta (@v_for_vedanta) March 8, 2023