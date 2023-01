Mike Pompeo: ବାଲାକୋଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପରେ ଭାରତ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ!

Mike Pompeo: ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ (Former US Secretary of State) ମାଇକ ପୋମ୍ପିଓ (Mike Pompeo) ପାକିସ୍ତାନ (Pakistan) ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ମାଇକ ପୋମ୍ପିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2019 ମସିହାରେ ଭାରତ (India) ଦ୍ୱାରା ବାଲାକୋଟ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ (Balakot Surgical Strike) ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ (Nuclear Attack) ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ।

ମାଇକ୍ ପୋମ୍ପିଓ (Mike Pompeo) ନିଜ ପୁସ୍ତକ 'Never Give an Inch: Fighting for the America I Love' ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ସୂଚନା ତାଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ (Sushma Swaraj) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଫେବୃଆରୀ ୨୭-୨୮ରେ ଘଟିଥିଲା, ସେ ଭିଏତନାମର ହନୋଇରେ ଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଇସଲାମାବାଦ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ।

ମାଇକ୍ ପୋମ୍ପିଓ (Mike Pompeo) ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋତେ ଲାଗୁ ନାହିଁ କି ଦୁନିଆ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି କି ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୯ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ କେତେ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସତ ଏହା ମଧ୍ୟ କି ଏହାର ସଠିକ୍ ଜବାବ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ । ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର ଦୁର୍ବଳ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ୪୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁ ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇଥିଲା ଓ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା ।

ମାଇକ୍ ପୋମ୍ପିଓ (Mike Pompeo) ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନକରିବାକୁ ଓ ସମଗ୍ର ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ କିଛି ସମୟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ କାମାର ଜାଭେଦ ବାଜୱାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ତେବେ ବାଜୱା କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସତ ନୁହେଁ । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦ CRPF ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୯ରେ ପାକିସ୍ତାନର ବାଲାକୋଟ ସ୍ଥିତ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିମ ଶିବିରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ।