Road Accident: ଟାଟା ମେଜିକ୍ ଉପରେ ଚଢିଗଲା ଟ୍ରକ୍ ,୧୦ ମୃତ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତର

Road Accident News In Odia: ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା (Road Accident )। ଚାହୁଁଚାହୁଁ ଚାଲିଗଲା ୧୦ ଜୀବନ । ତେବେ, ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟାଟା ମେଜିକରେ ଥିବା ୫ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡକୁ ଛିଟିକି ପଡିଥିଲେ। କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ତ ଠାରୁ ଗଣ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକ ଟାଟା ମେଜିକକୁ ଏକ ଟ୍ରକ ଓଭରଟେକ କରିବାରୁ ଏହି ବଡ ଧରଣର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା (Road Accident ) ଘଟିଛି । କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ୍ ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛି ।