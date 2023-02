Wedding Viral Video: କାର କି ଘୋଡା ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ, JCBରେ ଆସିଲା ବର

JCB Wedding: ଗୁଜୁରାଟ ନବସାରୀରେ ଏକ ନିଆରା ବିବାହ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । କାରଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଜେସିବିରେ ଧରି ଆସିଥିଲା ବର । ଆଉ ବରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । କାରଣ ଜେସିବିରେ ବର ଆସିବାର କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବାହାଘର ପ୍ରେସସନର ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ବର ନାଚୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଭିଡିଓରେ ଦେଥିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଜେସିବିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ଯାଇଛି । ମାଟି ଖୋଳା ଯାଉଥିବା ଏହି ମେସିନରେ ବର ମଝିରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି । ଏବଂ ପ୍ରସେସନରେ ଡିଜେ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଣ ମଧ୍ୟ ଫୁଟୁଛି । ବରଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଧମାକାଦାର ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି । ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜେସିବିରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ ଜମିଥିଲା। ତେବେ ବର ଜଣକ ଗୁଜୁରାଟ ଚିକଲି ତାଲୁକା ଅଞ୍ଚଳର କଲିୟାରି ଗାଁର କେୟୁର ପଟେଲ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ (Dilip Singh Kshatriya) ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ଟ୍ବିଟର ହ୍ୟାଣ୍ତେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଦିଲ୍ଲୀପ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବିବାହ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି।

#Gujarat's Navsari District, Groom Keyur Patel arrives at the wedding on a JCB machine.@NewIndianXpress @TheMornStandard pic.twitter.com/6cg0IJiUS0

— Dilip Singh Kshatriya (@Kshatriyadilip) February 3, 2023