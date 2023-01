Ind vs NZ T20 Match से पहले भारतीय खिलाड़ियों से अचानक मिलने पहुंचे धोनी; देखें वीडियो

IND vs NZ T20: 27 जनवरी को भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 मैच होना है. यह सीरीज का पहला मैच होगा जो रांची में खेला जाएगा. टी20 फॉर्मेट की कप्तानी हार्दिक पंड्या कर रहे हैं. टीम स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए मौजूद थी इसी दौरान एमएस धोनी वहां आ गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एमएस धोनी टीम इंडिया के प्लेयर्स से मुलाकात करते दिख रहे हैं.

इस वीडियो को बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, युजवेंज्र चहल एमएस धोनी से बात करते दिख रहे हैं. वीडियो पर बीसीसीआई ने कैप्शन दिया ट्रेनिंग के दौरान रांची स्टेडियम में ग्रेट एमएस धोनी आए.

Look who came visiting at training today in Ranchi - the great #TeamIndia | #INDvNZ pic.twitter.com/antqqYisOh

— BCCI (@BCCI) January 26, 2023