Nothing Phone 1: नथिंग फोन मिलेगा एकदम फ्री, बस करना होगा 24 घंटे के अंदर कमेंट

Nothing Phone 1 Free: नथिंग फोन 1 की मार्किट में एक अलग ही वेल्यू है. अब यूजर्स इस फोन को फ्री में पा सकेंगे. दरअसल नथिंग फोन के फाउंडर के जरिए एक कैंपेन शुरू किया है. जिसमें यूजर्स को एक कमेंट करना होगा. जिसके लिए एक शर्त भी रखी गई है. अगर कोई शख्स इस शर्त को पूरा कर लेता है तो उसे एक नथिंग फोन 1 गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा.

इस बात का ऐलान नथिंग फोन वन के फाउंडर Carl Pei ने किया है. उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसके बाद उस पर खूब लाइक्स और कमेंट्स आने लगे. कार्ल ने कहा है कि जिस शख्स के कमेंट पर 0 लाइक्स आएंगे वह इस कॉम्पिटीशन को जीत जाएगा. जिसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस शख्स के कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे उसे भी फोन गिफ्ट में दिया जाएगा.

One comment with 0 likes will win a Nothing Phone (1). Winner chosen in 24 hrs.

— Carl Pei (@getpeid) December 20, 2022