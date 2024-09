नसरल्लाह की मौत पर भड़के ईरान के सुप्रीम लीडर, कहा हिज्बुल्लाह को खत्म करना इतना आसान नहीं!

Ali Khamenei: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत पर कहा कि "लेबनान में इजराइल की हैवानियत देखने को मिल रही है. उन्होंने कहा कि इजराइल ने गाजा जंग से कोई सबक नहीं सीखा है." अली खामेनेई ने कहा कि हम लेबनान के साथ हमेशा से है. इजराइल हिज्बुल्लाह के सामने बहुत छोटा है. उन्होंने कहा कि "इजराइल ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया है. और उसकी हैवानियत फिर से लोगों के सामने आई है". बेरूत हमले में कई मासूम बच्चों की मौत हुई है.

खामेनेई ने कहा कि इजराइल लेबनानी लोगों के साथ बहुत हिंसक रुख इख्तियार कर रहा है. इससे उसका जंगलीपना साफ दिख रहा है. इजराइल को इस बात को समझना होगा कि बच्चों और महिलाओं को मारकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है. हम हमेशा से हिज्बुल्लाह के साथ खड़े हैं और आखिर में जीत हिज्बुल्लाह की ही होगी.

ईरानी नेता खामेनेई ने कहा कि इजराइल ने जो गाजा के साथ किया था, वहीं काम अब वह लेबनान के साथ कर रहा है. उन्हें इस बात को मान लेना चाहिए कि हिज्बुल्लाह जैसे मजबूत सगंठन को खत्म करना उनके बस का काम नहीं है. उन्होंने तमाम मुसलमानों से भी गुजारिश की है कि वे अपने संसाधनों के साथ लेबनान और हिज्बुल्लाह की मदद करें.

It is an obligation for all Muslims to stand with the people of Lebanon and the honorable Hezbollah, offering their resources and assistance as Hezbollah confronts the usurping, cruel, malicious Zionist regime.

