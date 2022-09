रायपुर में लड़कियों ने ऑटो ड्राइवर को पीटा; सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर चर्चा में है. जहां महिलाओं ने एक व्यक्ति को पीट-पीटकर उसका बुरा हाल कर दिया. एक प्राइवेट ट्रेवल्स कंपनी में काम करने वाले ऑटो ड्राइवर को वहां काम करने वाली लड़कियों ने पुरी तरह पीटा. पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लड़कियां एक लड़के को लात-घूसों के अलावा बेल्ट से उसकी बेरहमी से पिटाई करते नज़र आ रही हैं. लड़कियों ने सिर्फ मार-पीट ही नहीं की बल्कि उस नौजवान के कपड़े तक फाड़ दिए.

लड़कियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

दरअसल, वीडियो में जो लड़कियां नौजवान की पिटाई करती नजर आ रही हैं वह एयरपोर्ट पर स्थित एक प्राइवेट ट्रेवल्स कंपनी के दफ्तर में काम करती हैं. इनकी पहचान सोनम, प्रीति और पूजा के तौर पर की गई है. इन लड़कियों ने सबके सामने सरेआम नौजवान की पिटाई की. ये पूरी वारदात रविवार को हुई. जिस लड़के की पिटाई की गई है उसका नाम दिनेश है. इस मामले में पुलिस ने बताया कि दिनेश गुप्ता नाम के नौजवान ने आधा दर्जन लड़कियों के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है. मारपीट करने वाली लड़कियां ट्रेवल्स कंपनी में काम करती हैं.

#Raipur #AAI @aairprairport @RaipurPoliceCG

What is happening in the airport, where is the security of airport....? Really shameless some girls are beating one person freely...?

Hopefully Raipur Police will take strict action against such incident. pic.twitter.com/wxQcn1G3cC

— Chandrashekhar Dewangan (@chandrak0809) September 18, 2022