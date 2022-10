MP Indore: चोरी के इल्जाम में नाबालिग लड़कों को गाड़ी से बांधकर घसीटा

MP Indore: चोरी के इल्जाम में नाबालिग लड़कों को गाड़ी से बांधकर घसीटा

Minor boys tied to a car and dragged in Indore Madhya Pradesh: यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की है, जहां लोगों ने चोरी के शक पर दो लड़कों को पकड़कर न सिर्फ उसकी पिटाई की बल्कि उन्हें गाड़ी से बांधकर घसीटा भी गया.