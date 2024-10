Supertech Viral Video: 14वें माले से कूदने वाला था शख्स, दो लोगों ने ऐसे बचाया

Supertech Viral Video: उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में यह शख्स 14वीं मंजिल से कूदने की कोशिश कर रहा है. हालांकि कुछ निवासी मौके पर पहुंच जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं. इस पूरी घटना को दूसरी बिल्डिंग में खड़े एक शख्स ने रिकॉर्ड किया है और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कूदने की कोशिश करने वाला शख्स मांसिक परेशानी से जूझ रहा था. नीचे की मंजिल पर रहने वाले लोगों ने उसे देखा और तुरंत उसे सुरक्षित निकालने के लिए सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़े. यह मामला नोएडा के सेक्टर 74 में मौजूद सुपरटेक केपटाउन में पेश आया है.

घटना के वीडियो में दिख रहा है कि व्यक्ति 14वीं मंजिल की बालकनी से अपने हाथों से लटका हुआ है. उसके नीचे की मंजिल पर मौजूद दो लोगों ने उसे देखा और दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर चले गए. वीडियो में दिख रहा है कि दो लोग पीछे से आते हैं और उसे सुरक्षित जगह पर खींच लेते हैं, जिससे हादसा टल जाता है.

A man tried to jump from the 12th floor in Supertech Capetown Society in Noida, UP. Some people reached just in the nick of time and saved him

