stock market biggest crash before budget 2023 these sectors falls by huge margin know more

| Updated: Jan 16, 2023, 09:02 PM IST

कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 168 अंक गिरकर 60,093 पर बंद हुए तो वहीं निफ्टी 62 अंक गिरकर 17895 अंक गिरकर बंद हुआ. मेटल, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में बिकवाली रही वहीं सबसे ज्यादा गिरावट फार्मा शेयरों में दिखने को मिली. गिरावट के पीछे क्या रही वजह इस पर अपनी एक्सपर्ट राय दे रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट गौरव शर्मा... Disclaimer: This video is for educational and informational purposes only. This video is not meant for advisory and recommendation purposes. Any stocks talked about in this video are purely used as examples only.