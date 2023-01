videoDetails

Gandhi Godse: बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हुई बैन तो ओवैसी ने पूछा- गोडसे की फिल्म भी बैन करेंगे पीएम ?

Yashwant Bhaskar | Updated: Jan 23, 2023, 02:08 PM IST

Asaduddin Owaisi attacked the Narendra Modi government questioning the decision of the central government to ban the documentary made by BBC. Owaisi asked whether PM Modi will also ban the film to be released on Godse, who killed Mahatma Gandhi?