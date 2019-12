NPR पर भी Opposition का निशाना, कहा 'NRC लागू करने की तरफ Central Govt का पहला कदम'

The Opposition parties questioned the Union Cabinet’s decision to update the National Population Register. Citing earlier statements of the Centre, the parties said the NPR is the first step before making the National Register of Citizens #ZeeNews #NPR #NRC #AmitShah #AIMIM #Congress