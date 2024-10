Govinda: গুলিবিদ্ধ গোবিন্দা! গুলি ছিটকে লাগে অভিনেতার শরীরে, ভর্তি হাসপাতালে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুলিবিদ্ধ অভিনেতা গোবিন্দা। ভুলবশত তাঁর লাইসেন্স করা রিভলবার থেকে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। এদিন নিজের রিভলবার লক না থাকায় গুলি ছিটকে লাগে গোবিন্দার হাঁটুতে। গুরুতর আঘাত পেয়ে মুম্বইয়ে হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি অভিনেতা। সূত্রের খবর, গুলি লেগেছে অভিনেতার হাঁটুতে। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার ভোর ৪.৪৫ নাগাদ।

গোবিন্দ বাইরে বেরোবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখনই তিনি তাঁর লাইসেন্স করা রিভলবার পরীক্ষা করছিলেন। তখনই মিসফায়ার হয়। মুম্বইয়ের সিটি কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি তিনি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিনেতার অবস্থা নিয়ে মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছে। তারা জানিয়েছে, গোবিন্দের পরিবার শীঘ্রই বিবৃতি দেবে। ৯০-এর দশকের সুপারস্টার, তার কমেডি চরিত্রে অভিনয়ের জন্যই জনপ্রিয়। এই বছরের মার্চের শুরুতে শিবসেনার একনাথ শিন্ডে দলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

Actor and Shiv Sena leader Govinda has been taken to the nearest hospital after he was accidentally shot in the leg by his own revolver this morning, says a senior Mumbai Police official

More details awaited.

(file pic) pic.twitter.com/SBqnMcDgoA

— ANI (@ANI) October 1, 2024