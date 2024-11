Moonmoon Sen Husband's Death: 'ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না..'! বাবার মৃত্যুতে কান্নায় ডুবে রাইমা বললেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ১৯ নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মুনমুন সেনের স্বামী ভরত দেববর্মা। রাইমা সেন ও রিয়া সেন তাদের কলকাতার বাড়িতেই বাবাকে হারান। বাবাকে হারানোর কিছু দিন পর শোক প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি লেখা পোস্ট করেন। সেখানে তিনি লেখেন, 'বাবা তোমাকে নিয়ে এখনও কিছু লিখে উঠতে পারছি না। তুমি কত ভালো একজন বাবা ও স্বামী ছিলে তা বলতেও ভাষাও কম পড়ছে। তুমি যেখানেই থাকো ভালো থাকো এবং সেখানেও তুমি রাজার মত থেকো যেমন তুমি এখানে থাকতে, আমরা তোমাকে খুব মিস করব আর সবসময় খুব ভালোবাসব।'

অন্যদিকে, রিয়া সেন ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে একটি নোট লেখেন, একজন রাজার মেয়ে আমি এবং ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে বাবার সঙ্গে কিছু পুরনো ছবি শেয়ার করেন।

ভরত দেববর্মার শেষকৃত্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নিজে যান তাঁদের কলকাতার বাড়িতে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও তিনি পোস্ট করেন

'মুনমুন সেনের স্বামী ভরত দেববর্মার মৃত্যুতে শোকাহত এবং ভরত দেববর্মা নিজেও আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি সত্যিই আমার প্রতি খুব স্নেহশীল ছিলেন এবং আমি সবসময় ওনাকে মনে রাখব। তিনি সত্যিই আমাকে তার পরিবারেরই এক অংশ বলে ভাবতেন এবং তার মৃত্যু আমার জন্য বেদনাদায়ক। আজ সকালে খবর পেয়েই আমি তাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেখানে তাঁদের মেয়ে রিয়া ছিল, তখনও দিল্লি থেকে মুনমুন আর রাইমা ফেরেননি, ওনারা কলকাতা আসার জন্য রওনা দিয়েছিল। আমি ভরত প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।'

