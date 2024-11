WB Byelections: উপনির্বাচনে এবার তৃণমূলের হয়ে প্রচারে ৩ প্রধানের কর্তারা!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ফুটবলের ময়দান থেকে এবার রাজনীতি আঙ্গিনায়! উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান কর্তারা। বাদ গেলেন না IFA সচিবও। কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি।

আরও পড়ুন: Sandip Ghosh: 'বাতের সমস্যা আছে', জেলে ম্যাট্রেস দেওয়ার আবেদন সন্দীপের!

ঘটনাটি ঠিক কী? বিধায়করা এখন সাংসদ। রাজ্যের ৬ বিধানসভাকেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। কবে? ১৩ নভেম্বর। ৬ কেন্দ্রেই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে তৃণমূল। উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে এবার প্রার্থী সনত্‍ দে। ভোটের মুখে সেই সনতেরই প্রশংসা করলেন মোহনবাগান শীর্ষকর্তা দেবাশিস দত্ত, ইস্টবেঙ্গলের দেবব্রত সরকার আর মহামেডানের মহম্মদ কামারুদ্দিন। সঙ্গে IFA সচিব অনির্বাণ দত্ত।

Our MLA Candidate, Shri Sanat Dey's love for football is known to everyone in Naihati.

Be it Mohun Bagan, East Bengal or Mohammedan Sporting Club, his immense contribution towards maintaining a healthy sporting culture in Naihati is appreciated by them all! pic.twitter.com/F0A5nAip3M

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) November 4, 2024