Abhishek Banerjee | Manmohan Singhs demise: 'মনমোহনের প্রয়াণে চুপ বহু সেলেব'! এক তিরে বিনোদন ও খেলার দুনিয়াকে বিঁধলেন অভিষেক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে কেন মুখে কুলুপ দিয়েছেন দেশের ক্রীড়ামহল এবং বিনোদন জগত? এই প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

একদিকে যখন মনমোহনের শেষকৃত্যের স্থান নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর চরমে উঠেছে, ঠিক সেই সময়েই রবিবার দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড এক্স হ্যান্ডেলে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেছেন অভিষেক। তার প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে 'তথাকথিত আইকনদের' প্রতি তাঁর তীব্র সমালোচনা!

India has lost one of its greatest statesmen, Dr. Manmohan Singh, whose immense knowledge and visionary leadership reshaped the nation’s economy. As the architect of the 1991 economic reforms, his contributions remain unparalleled steering India onto a path of growth and global…

