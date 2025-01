Delhi Assembly Election 2025: দিল্লিতে বিধানসভা ভোটে 'টাকা বিলি'! মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশিতে কমিশন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিধানসভা ভোট দোরগোড়ায়। দিল্লিতে টাকা বিলির অভিযোগের তদন্তে এবার পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বাড়িতে খোদ রিটানিং অফিসার। সঙ্গে পুলিস। কমিশনের বিরুদ্ধে সরব আপ।

ঘটনাটি ঠিক কী? আর বেশি দেরি নেই। আগামী বুধবার এক দফাতেই বিধানসভা ভোট দিল্লি ৭০ বিধানসভা আসনে। দিল্লির কনট প্লেসের কাপুরথালা হাউসে থাকেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। আজ, বৃহস্পতিবার বিকেলে সেই কাপুরথালা হাউসের সামনে হাজির হয় দিল্লির পুলিসে সশস্ত্র বাহিনী! কিছুক্ষণ পরে নয়াদিল্লি বিধানসভা কেন্দ্রের রির্টানিং অফিসার ওপি পান্ডে জানান, দিল্লি বিধানসভা ভোটে টাকা বিলির অভিযোগ জমা পড়েছে কমিশনে।

রির্টানিং অফিসারের কথায়, 'আমাদের ১০০ মিনিটের মধ্যে অভিযোগের নিষ্পত্তি করতে হবে। আমাদের টিম এসেছিল, কিন্তু ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়। আমি ক্যামেরাপার্সনকে সঙ্গে নিয়ে অনুরোধ জানাতে এসেছি, যাতে আমাদের টিমকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়'। তবে ঠিক কী অভিযোগ, তা অবশ্য জানা যায়নি।

| A team of Delhi Election officials outside Kapurthala House, New Delhi after complaint about alleged 'cash distribution' is received on cVIGIL app, says an official

Returning Officer OP Pandey says, " The complaint of money distribution was received on the cVIGIL app. Our… pic.twitter.com/95d33eLEgt

— ANI (@ANI) January 30, 2025