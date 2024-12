Manmohan Singh: ভারতের অর্থনীতি বদলের কারিগর, 'মোহন'যুগের অবসান

রাজীব চক্রবর্তী: বছর শেষে ফের দুঃসংবাদ। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। দীর্ঘদিন ধরেই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। ঘড়িতে তখন ৮টা। সন্ধ্যায় দিল্লি এইমসে ভর্তি করা হয় তাঁকে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না! মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

২০২১ সালের এপ্রিল মাসে কোভিডে আক্রন্ত হয়েছিলেন মনমোহন। সেবার অবশ্য সুস্থ হয়েই হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরেছিলেন তিনি। তার পর থেকে শরীর কমবেশি অসুস্থই ছিল। দিল্লি এমসের তরফে জানানো হয়েছে, বয়সজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার বাড়িতেই হঠাৎ সংজ্ঞা হারান তিনি। রাত ৮টা ৬ মিনিটে তাঁকে দিল্লি এমসের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসক দলের সবরকম চেষ্টার পরেও তাঁকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। রাত ৯টা ৫১ মিনিটে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নরেন্দ্র মোদী আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন সিং। কেন্দ্রের তখন ক্ষমতায় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোট। ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সরকারের মুখ ছিলেন মনমোহন। ১৯৯৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ। বিরোধী দলনেতার দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। চলতি বছরের শুরুতেই রাজ্যসভা থেকে অবসর নেন মনমোহন।

রাজনৈতিক জীবনের শুরু অবশ্য অনেক আগেই। ১৯৯১ সালে সালে প্রথমবার রাজ্য়সভার সাংসদ মনোনীত হন মনমোহন। এরপর পিভি নরসিমা রাওয়ের আমলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব পান তিনি। ছিলেন রিজার্ভ ব্যাংকের গর্ভনরও।

Profoundly stunned and saddened by the sudden demise of our former Prime Minister Manmohan Singh ji.

I had worked with him and saw him from very close quarters in the Union Cabinet. His erudition and wisdom were unquestionable, and the depth of the financial reforms ushered in…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 26, 2024