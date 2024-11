IAF| MIG-29 | আগ্রায় ভেঙে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার মিগ-২৯, নিরাপদে পাইলট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের আগ্রার কাছে ভেঙে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান। গত দু'মাসে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ঘটে দুর্ঘটনা। সেপ্টেম্বরে রাজস্থানে ভেঙে পড়েছিল যুদ্ধ বিমান এবার উত্তরপ্রদেশের আগরায় ভেঙে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার মিগ-২৯। দুর্ঘটনার আগেই সুরক্ষিতভাবে বিমান থেকে বেড়িয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন পাইলট। প্রাথমিক সূত্রে জানা যায়, যুদ্ধ বিমানটি পঞ্জাবের আদমপুর বায়ুসেনা ঘাটি থেকে উড়ান দিয়েছিল।

এবং আগ্রার দিকে যাচ্ছিল। মাঝ আকাশে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই ঘটে এই বিপত্তি। যদিও সময় মতন বিমান বেড়িয়ে যেতে পারেন পাইলট। ঘটনায় কোনরকম হতাহতের খবর আসেনি। খোলা চাষের জমিতে গিয়ে পরে বিমানটি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমস্ত এলাকায়। মাঠের মধ্যেই জ্বলতে থাকে বিমানের ভাঙা টুকরো। নেটপাড়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও।

A MiG-29 aircraft of the IAF crashed near Agra during a routine training sortie today, after encountering a system malfunction. The pilot manoeuvered the aircraft to ensure no damage to life or property on ground, before ejecting safely.

An enquiry has been ordered by the IAF,…

