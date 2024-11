Vande Bharat: বন্দে ভারতের খাবারে কিলবিল করছে পোকা! সাংসদের পোস্টে তুলকালাম...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের শিরোনামে বন্দে ভারত। ট্রেনের দেওয়া সম্বরে সাঁতার কাটছে পোকা। সেই দৃশ্য় দেখে রীতিমত আঁতকে ওঠে এক যাত্রী। জানা গিয়েছে, তিরুনেলভেলি থেকে চেন্নাই পর্যন্ত বন্দে ভারত করে যাচ্ছিলেন এক যাত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি খাবারের ভিডিয়ো শেয়ার করেন। ভারতের প্রিমিয়ার এক্সপ্রেস ট্রেনে খাবারের মান নিয়ে রীতিমত ক্ষোভে ফেটে পড়েন নেটিজেনরা। ভিডিয়োতে দেখা যায়, সম্বরে কালো পোকা জ্যান্ত ভাসছে।

এখানেই শেষ নয়, ওই যাত্রীর পোস্টটি শেয়ার করেন কংগ্রেস সাংসদ মানিকম ঠাকুর। তিনি রেগে গিয়ে বন্দে ভারত ট্রেনের স্বাস্থ্যবিধি মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে ট্যাগ করে লেখেন, 'অশ্বিনী বৈষ্ণব জি, তিরুনেলভেলি-চেন্নাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যাত্রীদের পরিবেশিত খাবারে জীবন্ত পোকামাকড় পাওয়া গেছে যা স্বাস্থ্যবিধি এবং IRCTC-এর দায়বদ্ধতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এটি মোকাবেলা করতে এবং প্রিমিয়াম ট্রেনগুলিতে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে?'

Dear @AshwiniVaishnaw ji ,live insects were found in the food served on the Tirunelveli-Chennai #VandeBharatExpress

Passengers have raised concerns over hygiene and IRCTC’s accountability.

What steps are being taken to address this and ensure food safety on premium trains? pic.twitter.com/auR2bqtmip

— Manickam Tagore .B(@manickamtagore) November 16, 2024