Next Chief Justice of Supreme Court:সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হচ্ছে সঞ্জীব খান্নাই!

রাজীব চক্রবর্তী: সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের সুপারিশেই শিলমোহর। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার নিয়োগে অনুমোদন দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু। সুপ্রিম কোর্টের ৫১তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তিনি। কবে? ১১ নভেম্বর। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট দিয়ে জানালেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল।

সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি হংসরাজ খান্নার ভাইপো। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন সঞ্জীব খান্না। এরপর ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হন তিনি। বিচারপতি হংসরাজ যে এজলাস থেকে অবসর নিয়েছিলেন সেই এজলাস থেকেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

মেয়াদ প্রায় শেষের মুখে। ১০ নভেম্বর অবসর নিচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। নিয়মাফিক শীর্ষ আদালতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নামই সুপারিশ করেছিলেন তিনি।

In exercise of the power conferred by the Constitution of India, Hon’ble President, after consultation with Hon’ble Chief Justice of India, is pleased to appoint Shri Justice Sanjiv Khanna, Judge of the Supreme Court of India as Chief Justice of India with effect from 11th…

— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) October 24, 2024