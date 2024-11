WATCH| Arvind Kejriwal: ফের আক্রান্ত কেজরিওয়াল! আচমকাই ছোড়া হল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উপর ছোড়া হল তরল পদার্থ। শনিবার এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল দক্ষিণ দিল্লিতে। সূত্র অনুযায়ী, এদিন বিকেলে কেজরিওয়ালের পদযাত্রার সময় ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ভিড়ের মাঝেই এক যুবক কেজরিওয়ালের সামনে চলে আসে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে তরল পদার্থ ছোড়ার চেষ্টা করে। যদিও দলীয়কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে আটকে দেওয়াই বড়সড় বিপত্তির হাত থেকে বাঁচলেন অরবিন্দ।

#WATCH | A person tried to throw a liquid on former Delhi CM and AAP National Convenor Arvind Kejriwal during his padyatra in Delhi's Greater Kailash area.

The person was later held by his security staff. pic.twitter.com/9c9MhzLEzj

— ANI (@ANI) November 30, 2024