Mumbai| Olympian Driver: তাঁর ড্রাইভার প্রাক্তন অলিম্পিয়ান, পকেটে ১৬ পদক, চমকে গেলেন গাড়ির মালিক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চমকে গেলেন মুম্বইয়ের এক উদ্যাগপতি। এক সকালে তিনি আবিস্কার করলেন তাঁর গাড়ির ড্রাইভার একজন অলিম্পিয়ান। তাঁর পকেটে রয়েছে ২টি সোনা, ১১ রুপো। পরাগ পাতিল নামে সেই অলিম্পিয়ানের সঙ্গে নিজের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন উদ্যোগপতি আরিয়ান সিং কুশওয়াহা।

আরও পড়ুন- আমন্ত্রণ পেয়েও 'বাদ' লগ্নজিতা! 'মুখ্যমন্ত্রীকে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করেছেন', সরব কুণাল...

আরিয়ান লিখেছেন, 'আমার ওলা ড্রাইভার একজন প্রাক্তন অলিম্পিয়ান। জানুন পরাগ পাতিলকে।' আরিয়ানের দাবি, পরাগের ঝুলিতে রয়েছে ২টি সোনা, ১১টি রুপো, ৩টি ব্রোঞ্জ পদক।

My Ola driver is an Olympian.

Meet Parag Patil (@AthletePatil):

2nd in Asia in Triple Jump.

3rd in Asia in Long Jump.

Each time he has represented India internationally, he has never returned without a medal.

2 golds, 11 silvers, 3 bronze.

Yet he has no sponsors and just… pic.twitter.com/UBdWuqY7sA

— aaryan (@aaryankushwahh) December 28, 2024