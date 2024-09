Swara Basker: 'আমি হিন্দু, আমাকে গ্রেফতার করবেন না', স্বরার আর্জি বিচারপতির কাছে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি তাই জেলের বাইরে', দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বলিউড অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর। পাশপাশি ২০২০ সালে দিল্লি হিংসার ঘটনার পরে গ্রেফতার হওয়া উমর খলিদ, শারজিল ইমাম-সহ অন্য সমাজকর্মীদের বিচারে দেরি করার জন্য ওই অনুষ্ঠান থেকেই ভারতীয় বিচারব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দেন তিনি।

আরও পড়ুন, Gujarat:'জুতো খুলে কেন ঢুকতে হবে?' এমারজেন্সি রুমে বেদম পিটুনি ডাক্তারকে!

news TRENDING NOW

মঙ্গলবার দিল্লির অনুষ্ঠান থেকে স্বরা ভারতীয় বিচারব্যবস্থার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে বলেন ৪ বছর ধরে জেলে থাকার পরেও এখনও কেন শুনানির তারিখ ঠিক করতে পারেনা কোর্ট? এরপর তিনি বলেন, "ওই আন্দোলনে আমিও একজন সক্রিয় আন্দোলনকারী ছিলাম এবং আমিও আওয়াজ উঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু আমাকে জেলে ভরা হয়নি? কেন? কারন কাকতালীয়ভাবে, আমি হিন্দু ঘরে জন্মেছিলাম। তারা হয়ত ভেবেছিল যে আমাকে আটক করলে প্রশাসনের জন্য বিষয়টা খুব একটা সুবিধাজনক হত না।" পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, "একজন হিন্দুকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়া সুবিধাজনক হবেনা। আপনি একজন মুসলিমকে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে দাগিয়ে দিতে পারবেন, কিন্তু একজন হিন্দু নৌসেনা আধিকারিকের মেয়েকে সন্ত্রাসবাদী বলার আগে হয়তো ওরা ভাবনাচিন্তা করেছে। এটা হয়তো ওদের কাছে একটু বড় পদক্ষেপ হয়ে যেত।" স্বরা দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি অমিত শর্মার তীব্র নিন্দা করেন, যিনি উমর খালিদদের জামিনের শুনানি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি বিচারপতির উদ্দেশ্যে বলেন, "আমরা যে ট্যাক্স দিই তা থেকে আপনি বেতন পাচ্ছেন। তাহলে আপনার দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার অধিকার কে দিয়েছে? এটা করে আপনি ভারতের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন না?"

Many Muslim youths including Umar Khalid, Sharjeel Imam etc are in jail for the last 4 years in Delhi Riot cases..I also protested but they have not arrested me. Why? Just because I am a hindu. CJI has time for Ganesh Puja with Modi but no time to hear their cases: Swara Bhaskar pic.twitter.com/D4Ff2n9KdQ

— Megh Updates (MeghUpdates) September 18, 2024

উল্লেখ্য, ২০১৯-এর শেষ এবং ২০২০-র শুরুর দিকে মোদী সরকারের আনা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (Citizenship Amendment Act-CAA) বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু হয়। ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দিল্লির পরিস্থিতি। অভিযোগ, ওই আন্দোলনে সমর্থক,বিরোধী ও পুলিসের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ৫৩ জনের। এই হিংসার 'মূলচক্রী' হিসাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল উমর খালিদ ও শারজিল ইমামকে। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে আটক করা হয় তাদের। চলতি বছর মে মাসে জামিন হয়েছে শারজিলের। কিন্তু, উমর খালিদ এখনও জামিন পাননি। তাঁর মামলার শুনানি এখনও স্থগিত রয়েছে।

আরও পড়ুন, One Nation One Election: 'এক দেশ, এক ভোট' প্রস্তাব পাশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়, শীতকালীন অধিবেশনেই বিল?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)