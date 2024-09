Mamata Banerjee: 'ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হলেই....' বন্যা নিয়ে ফের কেন্দ্রকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে বন্যার জন্য ফের কেন্দ্রকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ করলেন, 'ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হলে নিজেদের বাঁচাতে জল ছেড়ে দিচ্ছে ডিভিসি'। পরিস্থিতি মোকাবিলা সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিলেন সবাইকে।

পুজোর রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা! আজ, সোমবার বর্ধমানে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ডিভিসি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ওদের ভ্রূক্ষেপ না থাকলেও প্রতিদিনই জল ছাড়ার কারণে রাজ্যের পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হলে নিজেদের বাঁচাতে জল ছেড়ে দিচ্ছে ডিভিসি। যার ফলে বাংলা বানভাসী হলেও সেদিকে নজর নেই কেন্দ্রের।

মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, কেন্দ্র ভোটের জন্য যে টাকা খরচ করে, তার একাংশ যদি রাজ্যকে দিত তাহলে আমদেরও এমন পরিস্থিতি সামলাতে সুবিধা হয়। বস্তুত, নতুন করে বৃষ্টি হলে যে রাজ্যের পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে, সেই আশঙ্কার কথাও জানান তিনি।

