Howrah-Bandel Local Cancel: চরম ভোগান্তির মুখে নিত্যযাত্রীরা, হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকাল সহ বাতিল ৬০ ট্রেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছর শেষে ও ক্রিসমাসে অনেকেই বেড়াতে যাওয়ার মুডে। কিন্তু এর মাঝেই যাত্রীদের জন্য দুঃসংবাদ। একগাদা লোকাল ট্রেন (Local Train Cancel)বাতিল করল রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের ঘোষণা, ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট চল্লিশ দিনে হাওড়া ডিভিশনে বাতিল ৬০টি ট্রেন।

জানা গিয়েছে ২১ ডিসেম্বর থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাওড়ার (Howrah) অদূরে নতুন বেনারস রোড ব্রিজের কাজের জন‌্য পাওয়ার ব্লক নেওয়া হবে। ২১ ডিসেম্বর থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ৬০টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। এরপর দ্বিতীয় দফায় ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দূরপাল্লার বহু ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বাতিল লোকালগুলি সম্পর্কে রেল জানিয়েছে, আপ ও ডাউনে ৩০টি ব‌্যান্ডেল লোকাল বাতিল। আপ ও ডাউনে ২২টি শেওড়াফুলি লোকাল বাতিল। চারটি করে মোট আটটি বেলুড় মঠ ও শ্রীরামপুর লোকাল বাতিল।

২১ ডিসেম্বর থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ১৫টি ডাউন ব্যান্ডেল-হাওড়া লোকাল (Bandel Howrah Local)। ট্রেনগুলির নম্বর হল ৩৭২১২, ৩৭২১৪, ৩৭২১৬, ৩৭২১৮, ৩৭২২০,৩৭২২২, ৩৭২৩০, ৩৭২৩২, ৩৭২৩৬, ৩৭২৪৪, ৩৭২৫০, ৩৭২৫৪, ৩৭২৬৪, ৩৭২৭৮,৩৭২৮৮। পাশাপাশি বাতিল থাকবে ১১টি ডাউন শেওড়াফুলি-হাওড়া লোকাল (Sheoraphuli Howrah Local)। ট্রেনগুলির নম্বর হল ৩৭০৪২, ৩৭০৪৪, ৩৭০৪৬, ৩৭০৪৮, ৩৭০৫০, ৩৭০৫২, ৩৭০৫৬, ৩৭০৫৮, ৩৭০৬০, ৩৭০৬২ ও ৩৭০৬৪। ডাউনে ১ জোড়া বেলুড়মঠ ও ১ জোড়া শ্রীরামপুর হাওড়া লোকালও বাতিল করা হয়েছে। আপেও বাতিল থাকতে একজোড়া বেলুড়মঠ ও একজোড়া হাওড়া শ্রীরামপুর লোকাল। ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৫টি আপ হাওড়া ব্যান্ডেল লোকাল ও বাতিল করা হয়েছে। ট্রেনগুলির নম্বর হল ৩৭২১৫, ৩৭২৩১, ৩৭২৩৭, ৩৭২৪৩, ৩৭২৪৯, ৩৭২৫৩, ৩৭২৫৫, ৩৭২৫৭, ৩৭২৬৩, ৩৭২৬৭, ৩৭২০১, ৩৭২৭১, ৩৭২৭৫, ৩৭২৭৭, ৩৭২৮৫।

২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ১১টি আপ হাওড়া শেওড়াফুলি লোকাল বাতিল থাকবে। ট্রেন নম্বরগুলি হল ৩৭০৪১, ৩৭০৪৩, ৩৭০৪৫, ৩৭০৪৭, ৩৭০৪৯, ৩৭০৫১, ৩৭০৫৫, ৩৭০৫৭, ৩৭০৫৯, ৩৭০৬১, ৩৭০৬৩। অন্যদিকে, ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ০৩০৫১ আপ হাওড়া বর্ধমান মেমু স্পেশাল ট্রেন কর্ড লাইন ধরে ঘুরপথে চলাচল করবে। এরপর ২৯ তারিখ থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাত ১টা ৫০-এর বদলে ভোর সাড়ে ৩টেয় হাওড়া থেকে ছাড়বে বর্ধমান মেমু স্পেশাল। ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে সময় পরিবর্তন করা হয়েছে একাধিক এক্সপ্রেসেরও। ৫০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে দেহরাদুন-হাওড়া কুম্ভ ও উপাসনা এক্সপ্রেস। ২৫ ডিসেম্বর ৬০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে মুজফ্ফরপুর হাওড়া জনসাধারণ এক্সপ্রেস। ২৮ তারিখ ২৫ মিনিট দেরিতে ছাড়বে মোকামা হাওড়া এক্সপ্রেস। ২৩ থেকে ২৮ ডিসেম্বর আজিমগঞ্জ হাওড়া প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ১০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে, গয়া-হাওড়া এক্সপ্রেস ৩০ মিনিট ও রক্সৌল হাওড়া মিথিলা এক্সপ্রেস ১০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে। এরপর ২৯ ডিসেম্বর থেকে ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ওই সমস্ত এক্সপ্রেসগুলি ডাউনেও দেরিতে হাওড়া স্টেশনে ঢুকবে।

তবে শুধু হাওড়া শাখায় নয়, ট্রেনের রদবদল রয়েছে শিয়ালদহ (Sealdah) শাখাতেও। স্থানীয় যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুবিধার জন্য পূর্ব রেলওয়ে কৃষ্ণনগর সিটি-লালগোলা বিভাগে লেভেল ক্রসিং গেট নং 113/E (নন-ইন্টারলকিং গেট) এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতা সাবওয়ে নির্মাণ করছে। এই গেটগুলি ব্যবহার করে বাড়তি সুবিধা এবং ভ্রমণের সময়ও কমিয়ে দেবে। এছাড়াও লেভেল ক্রসিংয়ে দপর্ঘটনার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলেই মত। তদনুসারে, সীমিত উচ্চতা সাবওয়ে নির্মাণের জন্য, ২২ ডিসেম্বর সকাল ১০.১৫ থেকে ৬.৪৫) ট্রাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে:

CANCELLATION OF TRAINS ON 21.12.2024 (SATURDAY):

• Sealdah – Lalgola: UP 03191

CANCELLATION OF TRAIN ON 22.12.2024 (SUNDAY):

• Krishnanagar – Lalgola: UP 31861/DN 31864,

• Lalgola – Sealdah: DN 03190,

• Azimganj – Krishnanagar: DN 03020/UP 03019

SHORT TERMINATION/SHORT ORIGINATION ON SUNDAY (22.12.2024):

• 31773 Ranaghat – Lalgola Passenger will be short terminated at Rejinagar and 31770 Lalgola – Ranaghat Passenger will be short originated from Rejinagar instead of Lalgola.

• 31769 Ranaghat – Lalgola EMU Passenger will be short terminated at Rejinagar and 31774 Lalgola – Ranaghat EMU passenger will be short originated from Rejinagar instead of Lalgola.

• 03115 Sealdah – Lalgola MEMU will be short terminated at Plassey and 03196 Lalgola – Sealdah MEMU short originated from Plassey instead of Lalgola at 14:15 hrs.

• 31819 Sealdah – Krishnanagar local will be short terminated at Ranaghat and 31840 Krishnanagar – Sealdah local will be short originated from Ranaghat instead of Krishnanagar.

RESCHEDULING OF TRAINS ON 22.12.2024 (SUNDAY):

03183 Sealdah – Lalgola passenger will leave Sealdah at 13:00 hrs. instead of 12:40 hrs. and controlled enroute up to Rejinagar till cancellation of block.

03192 Lalgola – Sealdah passenger will leave Lalgola at 16:00 hrs. instead of 14:45 hrs. and controlled enroute up to Berhampore Court station.