WB Assembly Bypoll Result 2024: 'আমরা মানুষের পাহারাদার', উপনির্বাচনের রং সবুজ! ‘জমিদার’ প্রসঙ্গ অভিষেক-মমতার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই মুহূর্তে বলাই যায় বাংলার ছয় কেন্দ্রের উপনির্বাচনের রং সবুজ। বাংলার হাফ ডজনে সাধারণ মানুষের পছন্দ তৃণমূল। লোকসভা ভোটের ফলাফল মানুষকে অবাক করে দিয়েছিল। যদিও সেই ফলাফল নিয়ে আশাবাদী ছিলেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। কিন্তু আর জি কর আবহে তৃণমূলের উপনির্বাচন নিয়ে তৈরি হয়েছিল নানান জল্পনা। কারণ মানুষের আক্রোশ শাসকদলের উপর বারবার পরেছে। কিন্তু তারপরেও আর জি কর বিতর্কের ছাপ নেই, গ্রামবাংলায় ঘাসফুলেরই দাপাদাপি।

ছয় কেন্দ্রে বিধানসভার উপনির্বাচনের ফল দেখে আপ্লুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দুপুরের মধ্যে উপনির্বাচনের ফল পরিষ্কার হওয়ার পরেই সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি মেঘালয়ের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করে বিরোধীদের 'জমিদার' বলে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে পোস্ট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মা-মাটি-মানুষকে জানাই প্রণাম। আপনাদের এই আশীর্বাদ আমাদের আগামীর চলার পথে আরও সক্রিয় ভাবে মানুষের কাজ করার উৎসাহ দেবে।" 'জমিদার' প্রসঙ্গ উঠে এসেছে মমতার বক্তব্যে। তৃণমূল অনেকবার বিজেপিকে 'জমিদার' বলে কটাক্ষ করেছে। ছয়ে ছয় হওয়ার পর মমতা বলেছেন, "আমরা জমিদার নই, মানুষের পাহারাদার।"

Congratulations to all six @AITCofficial candidates for their decisive victories in the WB bye elections, defying the narratives created by the ZAMINDARS, the media and a section of the Kol HC to defame Bengal for their own vested interests. A special thanks to the people of…

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) November 23, 2024