WATCH | Plane Crash: মাঝ আকাশেই বিপত্তি, ভেঙে পড়ল বিমান! এক ভারতীয় সহ ২০ জনের মৃত্যু...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরও এক ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা। ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ল বিমান। এমনই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে আফ্রিকার দক্ষিণ সুদানে বিমানঘাঁটিতে। জানা গিয়েছে, একটি যাত্রীবাহী বিমান এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ল। এরফলে এক ভারতীয়-সহ অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, মোট ২১ জন ছিলেন ওই বিমানে। এক জন বাদে সকলেই নিহত হয়েছেন।

Short video clip showing the plane that crashed on Wednesday afternoon in South Sudan’s Unity State, killing at least 20 people-mostly engineers. Only one person is said to have survived, according to the government. #SSOX pic.twitter.com/PccN3YUvAf

— Woja Emmanuel (@emmanuel_woja) January 29, 2025