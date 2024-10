Pakistan: পাকিস্তানেও আরজি করের ছাপ! ছাত্রী-ধর্ষণের জেরে ছাত্রবিক্ষোভ, আগুন জ্বলছে লাহোরে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল: আরজি কর কাণ্ডের জেরে উত্তাল পুরো দেশ। ধর্ষন-খুনের ঘটনায় পথে চিকিত্‍সকরা। ন্যায় বিচারের দাবিতে আন্দোলন করছেন তাঁরা। এ বার একই ঘটনায় জ্বলছে প্রতিবেশি দেশ। লাহোরের একটি কলেজে ধর্ষনের অভিযোগের ঘটনায় সেখানেও পথে নেমেছে ছাত্র-যুবরা। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রায় ১৫০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে সেখানকার পুলিস।

আরও পড়ুন, Bangladesh: 'পালাব না' বলেও সেই ভারতেই আত্মগোপন করলেন হাসিনার দলের বড় নেতা কাদের!

ধর্ষনের প্রতিবাদে এই আন্দোলন পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার লাহোরে বিক্ষোভে চার পুলিসসহ দুই ডজনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজ ধর্ষনের ঘটনাকে 'বানানো ঘটনা' বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মিথ্যার ভিত্তিতে ছাত্রদের বিভ্রান্ত করে পাঞ্জাবে একটি প্রচার চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ঘটনার পিছনে কারা রয়েছে তা আমি ভাল করেই জানি এবং যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাঁদের ছাড়ব না।' পুলিস মিথ্যা খবর ছড়ানোর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। পাঞ্জাব সরকার কর্তৃক গঠিত একটি উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি জানিয়েছে যে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়নি, তাঁর নিজের বাড়িতেই সে আহত হয়েছে।

মরিয়ম নওয়াজ পাকিস্তানি সংবাদপত্রিকা পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (PTI)-কে মিথ্যে খবর ছড়ানোর জন্য দুষেছেন। তিনি বলেছেন, "অশান্তি ছড়ানোর জন্য, মহিলার ব্যবহার করার ফলে তাঁর ও তাঁর পরিবারের যে ক্ষতি হয়েছে তা কে পূরণ করবে?" ইতিমধ্যে এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজ।

Her family is requesting police to clarify to media. She was a student of Punjab college and this is her years old picture. She is now happily married but her pic is being used as deceased rape victim manahil. https://t.co/Am02sDfs2I

— Maryam Nawaz Sharif (MaryamNSharif) October 16, 2024