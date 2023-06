Salem Spartans vs Siechem Madurai Panthers Tamil Nadu Premier League (TNPL) 2023 Match No. 15 Livestreaming: When And Where To Watch SMP Vs SS LIVE In India

Tamil Nadu Premier League (TNPL) 2023 season will have Salem Spartans going head to head against the Siechem Madurai Panthers at the SCF Cricket Ground in Salem on Saturday night.

Here are all the details about Salem Spartans vs Siechem Madurai Panthers TNPL 2023 Match No. 15…

When is Salem Spartans vs Siechem Madurai Panthers TNPL 2023 Match No. 15 going to take place?

The Salem Spartans vs Siechem Madurai Panthers TNPL 2023 Match No. 15 will take place on Thursday, June 22.

Where is Salem Spartans vs Siechem Madurai Panthers TNPL 2023 Match No. 15 going to take place?

The Salem Spartans vs Siechem Madurai Panthers TNPL 2023 Match No. 15 will be held at NPR College Ground in Dindigul.

What time will Salem Spartans vs Siechem Madurai Panthers TNPL 2023 Match No. 15 start?

The Salem Spartans vs Siechem Madurai Panthers TNPL 2023 Match No. 15 will start at 730pm IST. The toss for the match will be held at 7pm.

Where can I watch Salem Spartans vs Siechem Madurai Panthers TNPL 2023 Match No. 15 on TV in India?

The Salem Spartans vs Siechem Madurai Panthers TNPL 2023 Match No. 15 will not be available LIVE on TV in India.

How can I watch livestreaming of Salem Spartans vs Siechem Madurai Panthers TNPL 2023 Match No. 15 in India?

The Salem Spartans vs Siechem Madurai Panthers TNPL 2023 Match No. 15 will be available for livestreaming on Fancode website and app.

Salem Spartans vs Siechem Madurai Panthers TNPL 2023 Match No. 15 Predicted 11

Salem Spartans: Amit Sathvik (wk), Akash Sumra, Maan Bafna, Kaushik Gandhi, R Kavin, S Abishiek, Muhammed Adnan Khan, Sachin Rathi, Sunny Sandhu, Abhishek Tanwar (c), Rajendran Karthikeyan

Siechem Madurai Panthers: S Karthik (wk), Hari Nishanth (c), K Deeban Lingesh, Washington Sundar, Jagatheesan Kousik, Sudhan Kandepan, Swapnil Singh, Dev Rahul, S Sri Abisek, Murugan Ashwin, Gurjapneet Singh