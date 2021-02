Bihar Cabinet Expansion: BJP MLA का फूटा गुस्सा, कहा-अपराधियों को बनाया गया मंत्री

Patna: बिहार में एनडीए सरकार ने मंगलवार को अपना पहला कैबिनेट विस्तार कर दिया. सरकार गठन के तीन महीने बाद हुए इस कैबिनेट विस्तार में कुल 17 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. लेकिन इस कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे. बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह 'ज्ञानू' ने आरोप लगाया कि कैबिनेट विस्तार में जाति संतुलन ठीक से कायम नहीं रहा.

ज्ञानू ने कहा, 'भाजपा के लगभग 50 प्रतिशत उच्च जाति के उम्मीदवार चुनाव जीते लेकिन किसी को डिप्टी सीएम के रूप में नियुक्त नहीं किया गया. जिन लोगों को जीत नहीं मिली या जिनके पास अनुभव कम है या वे अपराधी हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. दक्षिण बिहार की पूरी तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में अनदेखी की गई है.'

Caste balance is not maintained. Around 50% of BJP candidates of upper caste won polls but none were appointed as Deputy CM. Those who didn't win or have less experience or are criminals are included in the cabinet. South Bihar is completely ignored: BJP MLA Gyanendra Singh Gyanu pic.twitter.com/xSUvn566Np

— ANI (@ANI) February 9, 2021