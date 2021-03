VIDEO: बिहार विधानसभा में बरपा हंगामा, मार्शलों को पड़ा महिला विधायकों को टांगकर बाहर लाना

Patna: बिहार विधानसभा में मंगलवार को सत्र हंगामेदार रहा. विपक्ष ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 (Bihar Special Armed Police Bill 2021) के खिलाफ जमकर हंगामा किया. इस हंगामे महिला विधायकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. महिला विधायक हंगामा करते-करते स्पीकर के आसन तक आ गई और जमकर हंगाम किया. इसके बाद महिला विधायकों को जबरन स्पीकर के पास से हटाया गया और महिला मार्शल ने अध्यक्ष के आसन को घेर लिया.

इतना ही नहीं, जब महिला विधायकों को स्पीकर के आसन के पास से हटाया गया तो पुरूष विधायक अध्यक्ष के आसन के पास आकर हंगामा करने लगे. इस दौरान विपक्षी विधायकों ने 'हिटलर शाही कहकर' सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. साथ ही,अध्यक्ष के आसन के पास रखे सभी कागजों को विधायकों ने फाड़ दिया. विधायकों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि बिहार में 'योगी मॉडल' (Yogi Model) नहीं चलेगा और सरकार को पुलिस विधेयक को वापस लेने की मांग की.

#WATCH Bihar: Women MLAs of the Opposition being carried out of the Assembly building by women security personnel. They (MLAs) were refusing to allow Assembly Speaker Vijay Kumar Sinha to step out of his chamber. pic.twitter.com/Skj0LayFs4

— ANI (@ANI) March 23, 2021