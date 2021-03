बिहार विधानसभा में पुलिस बिल को लेकर जमकर हुआ हंगामा,तेजस्वी बोले-सरकार अपना रही तानाशाही रवैया

Patna: बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 (Bihar Vidhansabha) में आज एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष दलों के विधायकों ने बिहार विधानसभा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 (Bihar Special Armed Police Bill 2021) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान विपक्षी दलों के विधायक ने आरोप लगाया कि उन्हें विधानसभा में मौजूद सुरक्षा कर्मियों द्वारा घेर लिया गया था.

कांग्रेस विधायक सत्येंद्र कुमार ने कहा, 'पुलिस अधीक्षक ने मुझे छाती पर मारा है. यह लोकतंत्र की हत्या है.' दरअसल, मंगलवार को विपक्षी दल के सदस्यों ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के विरोध में जमकर हंगामा किया. इस दौरान विधानसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी. विपक्षी दलों के विधायक ने बिहार विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व ही इस विधेयक के विरोध में सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए इस कानून को काला कानून बताते हुए विधयेक के विरोध में नारे लगाए.

Patna: Opposition MLAs protesting in Bihar Assembly against Bihar Special Armed Police Bill 2021, allege that they were manhandled by the security personnel present in the Assembly

"The SP has hit me on my chest. This is the murder of democracy," says a Bihar MLA Satyendra Kumar pic.twitter.com/dDawg1yr62

