Bihar Board Exam: बायोलॉजी में कैसे मिलेंगे अच्छे नंबर, जानिए टिप्स

पटना: बिहार में इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं. सांइस, ऑर्ट्स और कॉमर्स के छात्र और छात्राएं परीक्षा की तैयारी के बाद अब इम्तिहान दे रहे हैं. ज़ी मीडिया लगातार अपने पाठकों के लिए अलग-अलग विषयों के एक्सपर्ट से बातचीत कर अहम जानकारी शेयर कर रहा है. इसी कड़ी में हम सांइस स्ट्रीम में जीव विज्ञान के छात्रों के लिए अहम जानकारी लेकर आए हैं.

जीवविज्ञान या बॉयोलॉजी में बेहतर अंक कैसे हासिल हो इसके लिए हमने बात की नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी (Nalanda Open University) के प्रो वीसी प्रोफेसर संजॉय कुमार से. संजॉय कुमार बीडी इवनिंग कॉलेज के भी प्रिंसिपल रह चुके हैं.

आइए जानते है पहले एग्जाम पैटर्न को

जीवविज्ञान में 70 नंबर की सैद्धांतिक परीक्षा होगी क्योंकि 30 नंबर की प्रैक्टिकल परीक्षा हो चुकी है.

70 नंबर की परीक्षा के प्रश्न दो हिस्सों में आएंगे A और B सेट.

ए पार्ट में ऑब्जेक्टिव होंगे. इसमें 70 प्रश्न होंगे बहुवैकल्पिक होंगे और इसमें 35 का जवाब देना है. छात्रों के लिए ये जानना जरूरी है कि वो सिर्फ 35 नंबर का ही जवाब दें. सभी 70 सवालों को वो न सुलझाएं. बच्चों को ओएमआर शीट को कायदे से रंगना है ब्लैक और ब्लू को ही इस्तेमाल करना है.

सेक्शन 'बी' में कुल मिलाकर 26 प्रश्न होंगे

1 से 20 प्रश्न शॉट प्रश्न होंगे. इनमें सिर्फ 10 प्रश्न बनाना है ये 2-2 नंबर के होंगे. इसका जवाब 50 से 60 शब्दों में देना है. परिभाषा को पूरी तरह से डिफाइन करना है और इसके साथ उदाहरण देना दें तो और बेहतर होगा. शॉर्ट आंसर में बच्चे डायग्राम बना सकते हैं. पेंट नहीं स्केच डायग्राम का ही उपयोग करें. इसी तरह 21 नंबर से लेकर 26 नंबर के प्रश्न लांग होंगे ये 5-5 अंक के होंगे. ये 15 नंबर के होंगे कुल छह में से तीन को उत्तर देने हैं.

कौन से चैप्टर्स से ज्यादा सवाल आ सकते हैं?

ये चेप्टर हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन (Biotechnology and its Applications), ए प्रोडक्शन इन आर्गेनिज्मस, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन (Genetics and Evolution).

अच्छे नंबर के लिए क्या अपनाएं रणनीति

छात्रों को चाहिए को वो बीटीबीसी की किताबों का ही अध्ययन करें. ऑब्जेक्टिव में बेहतर अंक हासिल करने के लिए पिछले पांच साल के सवालों को सुलझाएं.

