New Year 2022 Wishes and Quotes: आज हो जाएं थोड़े शायरना, इस अंदाज में दीजिए नए साल की बधाई

पटनाः New Year Wishes: पुराने साल को अलविदा कहने और नई साल के स्वागत की रुत आ गई है. 31 दिसंबर को साल 2021 का आखिरी दिन है. 31 दिसंबर की रात जश्न में डूबने के लिए तैयार है. देर रात से ही नए साल पर बधाई देने का सिलसिला शुरू होने वाला है.

फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर न्यू ईयर के मैसेजेस की झड़ी लगने वाली है. अगर आप भी होना चाहते हैं इस दौड़ में शामिल, तो पेश है चुनिंदा New Year wishes and Quotes जो आप अपने दोस्तों और प्यारों को भेज सकते हैं.

गम को देगा मात

हर दिल कहेगा यही बात

नए साल में आपकी हर तमन्ना पूरी हो

आप खुश रहे अपनों के साथ

नए साल की शुभकामनाएं

गम के बादल अब छंट जाएंगे

हर दिल को नसीब को मिलेंगी बेहिसाब खुशी

मेरे अपनों के भी चेहरे पर आएगी मुस्कुराहट

जब घर आंगन में गूंजेगी अजीजों की हंसी

नया साल आपको मुबारक

नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए

आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाएं

दे जाए इतनी खुशियां ये दिन आपको

कि ख़ुशी भी आपकी मुस्कुराहट की

दीवानी हो जाएं.

नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

सदा दूर रहो ग़म की परछाइयों से,

सामना ना हो कभी तन्हाइयों से,

हर अरमान हर ख़्वाब पूरा हो आपका,

यही दुआ है दिल की गहराइयों से!!

नए साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं!

दोस्त को दोस्ती से पहले,

प्यार को मोहब्बत से पहले,

खुशी को गम से पहले,

और आप को सबसे पहले,

नए साल की शुभकामनाएं!

इस रिश्ते को ऐसे ही बनाये रखना

दिल में अपनी यादों के चिराग जलाये रखना

बहुत प्यारा सफर रहा 2021 में आपके साथ

बस ऐसा ही 2022 में भी बनाये रखना।

नए साल 2022 की शुभकामनाएं!

जो बीतना था वो बीत गया,

अब नए साल का इंतजार है,

हमने तो कर दिया एडवांस में विश,

क्या आपको भी हमारा खयाल है.

Wishing you a very Happy New Year 2022

सोचा किसी अपने से बात करे,

अपने किसी खास को याद करे,

किया जो फैसला नए साल की शुभकामनाए देने का,

दिल ने कहा क्यों न शुरुआत आप से करे.

Happy New Year 2022

बीत गया जो साल भूल जाएं,

नए साल को हंस कर गले लगाएं,

करते हैं हम रब से दुआ सिर झुका कर,

इस साल आपके सारे सपने पूरे हो जाएं.

नया साल मुबारक हो आपको.

