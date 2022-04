कश्मीर: CISF की बस पर आतंकी हमले में एक जवान शहीद, दो आतंकी ढेर

पटना/श्रीनगर: terrorist attack on CISF bus: जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर घाटी गोली-बारी से दहलती सुनाई दे रही है. अलग-अलग इलाकों में पिछले 5 घंटों में दो एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें कुल 2 आतंकी मारे जाने की सूचना है. हालांकि अभी मारे गए आतंकियों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है. आतंकवादियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में एक भारतीय जवान भी शहीद हुए और 9 जवान घायल हो गए हैं. ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है, जब दो दिन बाद 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं.

मध्य प्रदेश का एक जवान शहीद

जानकारी के मुताबिक, जम्मू के सुंजवां इलाके में मौजूद चड्ढा कैंप के पास सुबह करीब सवा चार बजे पहला हमला हुआ. यहां CISF के 15 जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया. CISF ने आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग गए. इस पूरी कार्रवाई में कुल पांच जवान घायल हुए थे, जिसमें से CISF के एक ASI शहीद हो गए. शहीद होने वाले जवान का नाम एस पटेल बताया गया है. 55 साल के यह जवान सतना (मध्य प्रदेश) के रहने वाले थे.

#UPDATE | 1 security force jawan martyred and 4 jawans injured in the encounter. We had cordoned off the area in the night. Encounter still underway (in Sunjwan area of Jammu). Terrorists seem to have hidden in a house: Mukesh Singh, ADGP Jammu Zone pic.twitter.com/sHN7isoyDL

