बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने कहा- पीएम मोदी को मुजफ्फरपुर का दौरा करना चाहिए

पटनाः बिहार में चमकी बुखार से अब तक 156 बच्चों की मौत हो चुकी है. इस घटना से पूरा बिहार सहम गया है. जिस तरह से नौनिहालों की मौत हो रही है. इससे पूरा बिहार दहशत में हैं. ऐसे में बिहार में राजनीति भी तेज है. वहीं, बीजेपी नेता सीपी ठाकुर सने पीएम मोदी को मुजफ्फरपुर का दौरा करने की अपील की है.

दरअसल, पीएम मोदी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रांची आ रहे हैं. जहां वह इस मौके पर योग करेंगे, वहीं, उनके साथ करीब 35 हजार लोगों के योग करने का दावा किया जा रहा है. वहीं, सीपी ठाकुर ने आग्रह किया है कि उन्हें बिहार में आकर मुजफ्फरपुर के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना चाहिे.

BJP leader Dr CP Thakur in a letter to PM Modi over the issue of death due to Acute Encephalitis Syndrome in #Muzzafarpur: A decision to set up a biochemical lab could be announced like any Central Govt Institution with multi-specialty facility in Muzzafarpur to soothe public ire pic.twitter.com/VwZ9WZeX2X

— ANI (@ANI) June 20, 2019