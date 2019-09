पटना: राहत कार्य के लिए मंगवाया गया हेलिकॉप्टर, खोले गए फरक्का बैराज के सभी गेट- रविशंकर प्रसाद

पटना: बिहार (Bihar) में तीन दिनों की भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बाढ़ के कारण अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है.

साथ ही आपको बता दें कि बिहार सरकार ने इंडियन एयर फोर्स से राहत सामग्री और दवाइयां गिराने के लिए दो हेलीकॉप्टर की मांग की है. साथ ही बिहार सरकार ने एयर फोर्स से पानी निकालने की मशीन की भी मांग की है. गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा जैसी बड़ी नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे कई जगहों पर बांध टूटने का खतरा पैदा हो गया है. जल संसाधन विभाग ने संबंधित अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है और जिला अधिकारियों से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है.

Union Minister&Patna Sahib MP Ravi Shankar Prasad: One helicopter has reached & another will come from Gorakhpur to provide relief materials. We'll do whatever we can for people of Patna & Bihar. We empathise with them. #patnafloods https://t.co/ZOaGRnQdry

— ANI (@ANI) September 30, 2019