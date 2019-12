रांची: 29 दिसंबर को CM की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन, 50 MLA का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा

रांची: हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह में दोपहर करीब 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा. राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेने ने कहा कि हमने 50 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा गवर्नर के सामने पेश किया है. हमारी मांग को राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है. शपथ ग्रहण समारोह 29 दिसंबर को होगा.

इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कार्यकारी चीफ और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को महागठबंधन (Mahagathbandhan) का नेता चुन लिया गया था. महागठबंधन का नेता चुने जाने के बाद हेमंत सोरेन ने मंगलवार शाम राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की.

Jharkhand Mukti Morcha's (JMM) Hemant Soren: We have claimed to form the government in #Jharkhand, with the support of 50 MLAs. We have requested the Governor to invite us to form govt in the state. pic.twitter.com/p4fMnz9woX

