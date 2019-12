PM नरेंद्र मोदी ने की 'मन की बात', बिहार में 'संकल्प 95' की किया प्रशंसा

नई दिल्ली: अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात (Mann Ki Baat) की वर्ष 2019 की अंतिम कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने रविवार को राष्ट्र निर्माण में बेतिया के अलुमनी एसोसिएशंस की भूमिका की सराहना की.

उदाहरण के तौर पर 'संकल्प 95' का जिक्र करते हुए बिहार के पश्चिम चंपारण में अपने क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने का संकल्प लेने के लिए प्रधानमंत्री ने केआर हाईस्कूल के 1995 बैच के पुराने छात्रों के समूह की सराहना की.

PM Modi in #MannKiBaat: This was not a government programme, nor was it a government initiative. This was a step taken as part of an Alumni Meet organized by former students of the local KR High School. They named it 'Sankalp 95'. https://t.co/LAgRuwK2Hx

— ANI (@ANI) December 29, 2019