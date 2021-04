ऑक्सीजन टैंक की डिलिवरी में देरी, CM हेमंत सोरेन ने गुजरात CM को लिखा पत्र

Ranchi: कोरोना (Corona) की दूसरी लहर का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है. झारखंड (Jharkhand) में कोरोना के मामले दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani) को पत्र लिखकर ऑक्सीजन टैंक और अन्य मेडिकल उपकरणों को समय पर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है

इसके अलावा उन्होंने आग्रह किया है कि वो गुजरात के निर्माताओं से मेडिकल ऑक्सीजन टैंकों, सिलेंडरों और वेपोराइजर के जल्द आपूर्ति करने के लिए बोले. उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि अगर इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ देंगे तो बेहतर रहेगा. हम इस दौरान एक साथ मिलकर काम करना चाहिए.

My sincere request to @CMOGuj @vijayrupanibjp ‘ji to take cognisance of the delays in delivery of Liquid Medical Oxygen tanks, cylinders & vaporisers from manufacturers in Gujarat. In this crisis hour it will be good if we all could work together ensuring timely service delivery pic.twitter.com/ExxYmx7lEH

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) April 26, 2021