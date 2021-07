फादर स्टेन स्वामी की मौत पर JMM ने उठाया सवाल, CM हेमंत ने कहा-केंद्र को जवाबदेह होना होगा

Ranchi: ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट (Human Rights Activist) फादर स्टेन स्वामी (Father Stan Swamy) का सोमवार को मुंबई के होली फैमिली हॉस्पिटल में निधन हो गया. उन्हें जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव से जुड़े एल्गार परिषद मामले में आरोपी थे और उन्हें पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था. वो पिछले काफी समय से बीमार थे. जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें तलोजा जेल से बाहर निकालकर मुंबई के बांद्रा स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने की इजाजत दी गई थी.

Shocked to learn about the demise of Father Stan Swamy. He dedicated his life working for tribal rights. I had strongly opposed his arrest & incarceration. The Union Govt should be answerable for absolute apathy & non provision of timely medical services, leading to his death.

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) July 5, 2021