बिहार : सुरक्षाबलों के साथ एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर, मौके से AK-47 बरामद

गया : बिहार के नक्सल प्रभावित जिला गया में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में फिलहाल एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है. 205 कोबरा और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने गया के लुटुआ गांव में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया.

देर रात तकरीबन दो बजे सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई. मौके से एक नक्सली के शव के साथ ही एक एके-47 राइफल भी बरामद किया गया है. फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है.

Bihar: Troops of 205 CoBRA along with Bihar Police carried out special operations in Gaya's Lutua during which an encounter broke out with naxals at 2 AM today. During post encounter search CoBRA recovered a naxal's body & one AK-47 rifle. Search is underway. More details awaited

