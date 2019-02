शिवानंद तिवारी का विवादित बयान, कहा- 'चुनाव को देखते हुए PoK में हुई है सेना की कार्रवाई'

पटना : भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है. इस कार्रवाई को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने इसे राजनीतिक करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पुलवामा हमले को लेकर नहीं है. यह कार्रवाई चुनाव के मद्देनजर हो रही है.

शिवानंद तिवारी ने कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता, जब तक कश्मीरियों का साथ नहीं लेते. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण ही हुआ है भारत के विरोध से. इस जहर को इस स्ट्राइक से खत्म नहीं कर सकते हैं.

आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को इस्चेमाल कर रहा है. कश्मीर को जब तक ठीक नहीं कीजिएगा, कश्मीरियों का विश्वास हासिल नहीं कीजिएगा तब तक शांति स्थापित नहीं होगी. उन्होंने कहा कि पुलवामा जैसे हमले होते रहेंगे.

Indian Air Force has put on high alert all air defence systems along the international border and LoC to respond to any possible action by Pakistan Air Force. pic.twitter.com/9GER7eqGPf

