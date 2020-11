बिहार: कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा...

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजें आने के बाद विपक्षी दल अब समीक्षा बैठक में जुटे हैं. इस बीच, कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने अपने बयान पर सफाई दी है. तारीक अनवर ने कहा है कि उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि बिहार में कांग्रेस को पार्टी नेतृत्व के कारण नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि 'मैंने कहा था हम विश्लेषण करेंगे कि हम क्यों हार गए.'

तारिक अनवर ने कहा, 'मैंने नहीं कहा कि बिहार में पार्टी नेतृत्व के कारण नुकसान हुआ था, मैंने केवल यह कहा था कि हम विश्लेषण करेंगे कि हम क्यों हार गए. मैं भी जिम्मेदारी लेता हूं क्योंकि मैं बिहार से हूं और AICC का महासचिव भी हूं. हम बैठेंगे और आत्मनिरीक्षण करेंगे. हम ऐसा नहीं कर सकते, जो हुआ लेकिन भविष्य के चुनावों के लिए सीखना होगा.'

I didn't say loss in Bihar was due to party leadership, I only said we'll analyse why we lost. I also take responsibility as I'm from Bihar & am also AICC Gen Secy. We'll sit & introspect. We can't undo what happened but will take learning for future polls: Tariq Anwar, Congress pic.twitter.com/17Jnn1cK51

