बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 43, सीवान में एक ही परिवार की 4 महिलाएं संक्रमित

पटना: बिहार में कोरोना वायरस के चार और मरीजों की पुष्टि हुई है. राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है. बिहार के सीवान जिले में एक ही परिवार की चार महिलाएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं. ये सभी महिलाएं कोरोना मरीज के संपर्क में आने से संक्रमित हुई है.

चारों महिलाओं की उम्र 26, 18, 12 और 29 साल है. ये सभी ओमान में आए एक व्यक्ति के संपर्क में आई थीं और अब सभी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है. कोरोना मरीजों के संख्या बढ़ने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार ने ट्वीट कर दी है.

#BiharFightsCorona first update of the day.4 more covid-19 positive cases in bihar taking the total to 43. 4 females-age 26,18,12,29 years from the same family in siwan.came in touch with a positive who came in from oman.

— sanjay kumar (@sanjayjavin) April 9, 2020