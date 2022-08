केजरीवाल का कांग्रेस-बीजेपी पर हमला, बोले- किसी को परिवार तो किसी को दोस्त प्यारे, हमें देश की चिंता

तरुण कालरा/नई दिल्ली: भारत को नंबर वन बनाने की सोच के साथ आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन की शुरुआत की. दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से केजरीवाल ने कहा कि सभी दिल्ली और देशवासियों को आजादी के 75 साल बहुत मुबारक़ हों. आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जो ऐलान करने जा रहा हूं, यह करोड़ों भारतीयों का सपना है और आज उसकी शुरुआत होने जा रही है. हर भारतीय चाहता है कि भारत नम्बर वन बने, हमारी गिनती अमीर देशों में हो. हम किसी से कम नहीं हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने हमें कमजोर किया.

केजरीवाल ने कहा है कि भारत एक महान देश है, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, एक समय हमारा डंका बजा करता था, हमें फिर से नम्बर एक बनना है। आज से हम एक मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, Make India Number 1. 130 करोड़ लोगो को इस मिशन से जोड़ना है. आजादी के 75 साल हो गए, इनमें हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन लोगों में गुस्सा है, एक सवाल है कि 65 सालों में कई छोटे छोटे देश हमारे बाद आज़ाद होकर भी हमसे आगे निकल गए.

इन 4 फॉर्मूले से भारत को नंबर 1 बनाएंगे केजरीवाल, क्या PM मोदी देंगे उनका साथ?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों में बहुत गुस्सा है कि 75 सालों में क्या हासिल किया, कुछ ऐसे देश हैं जो हम से बाद में आजाद हुए और आगे निकल गए. सिंगापुर, जापान जोकि द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हो गया था, जर्मनी सब हमसे आगे निकल गए, लेकिन हम पीछे रह ग‌ए इसी बात का ग़ुस्सा आम लोगों में हैं. भगवान ने हमें सब कुछ दिया, सबसे इंटेलिजेंट लोग भारत में पैदा हुए फिर भी हम पीछे रह ग‌ए ऐसा क्यों? अगर इनके भरोसे छोड़ दिया तो हम 75 साल और पीछे हो जाएंगे, किसी को परिवार प्यारा है तो किसी को दोस्त. लोग पूछते हैं कि Can India lead the world ? मैं कहता हूं कि Why not, दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर हमारे पास हैं. बस 130 करोड़, सबको मिलकर साथ आना होगा, सबको एक परिवार की तरह मिलकर सोचना होगा, 75 साल पहले एक हुए तो अंग्रेजों को भगाया था.