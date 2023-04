Bhiwani: SAI ने अपना फैसला लिया वापस, भिवानी सेंटर में जारी रहेगी Boxing Training

भिवानी: भिवानी में स्पॉट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Sports Authority of India- SAI) द्वारा भिवानी सेंटर से बॉक्सिंग खत्म करने के मामले को गंभीरता से उठाए जाने के बाद साई ने अपना फैसला वापस ले लिया है. इस पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने सरकार और साई का तहेदिल से आभार जताया है.

NOTICE:

This is to bring to your kind attention that the sport of #Boxing will continue to be part of Bhivani's SAI Training Centre pic.twitter.com/K82uDATgNQ

— SAI Media (@Media_SAI) April 7, 2023